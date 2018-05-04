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Полностью новый Ford Kuga засветился на шпионских снимках
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Полностью новый Ford Kuga засветился на шпионских снимках 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американская компания продолжает тестировать совершенно новый кроссовер, первые неофициальные изображения которого уже появились в сети. Отмечается, на снимках изображен Ford Kuga, известный на некоторых рынках как Escape.
Несмотря на наличие плотного слоя камуфляжа внутри и снаружи автомобиля, скрывающего основные черты, удается рассмотреть некоторые сходства с новым Ford Focus. Предстоящая модель имеет высоко размещенный дисплей, относящийся к информационно-развлекательной системе (подобный есть и у Focus), под которым располагаются вентиляционные отверстия.
Ford Kuga следующего поколения должен получить более продвинутый интерьер с использованием высококачественных материалов, а также современных активных функций безопасности и дополнительных технологий, включая точку доступа Wi-Fi, систему предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов, парковочного ассистента, систему Blind Spot Information и систему активного маневрирования.
По предварительным данным кроссовер будет доступен в разных версиях, в том числе в плагин-гибридном варианте. Другие модели Ford Kuga/Escape получат бензиновые и дизельные двигатели и будут доступны для заказа уже в 2020 году.
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