DS проведёт полную электрификацию к 2025 году

Французские инженеры автомобильной компании DS сообщили о том, что планируют перевести все свои модели на электрические силовые установки. В настоящее время идёт активная разработка гибридного паркетника модели Crossback E-Tense 4X4. Электрическая установка получит мощность в три сотни лошадиных сил, а продажи кроссовера должны стартовать уже в следующем году.

После того, как новинка будет презентована, специалисты бренда займутся полной электрификацией всего модельного ряда производителя. Согласно поставленным планам, через семь лет каждая модель DS уже будет иметь свою розеточную версию.

Ходят слухи, что в рамках парижского автосалона уже в этом году будет презентован первый полностью электрифицированный автомобиль этого производителя. Инсайдеры уверены, что им станет концептуальная версия DS E-Tense. Эта разработка характеризуется невероятно агрессивным внешним видом, а также мощным мотором с отдачей в четыреста две лошадиные силы. До первой сотни электрокар сможет разогнаться всего за четыре с половиной секунды. Запас хода машины составит триста шестьдесят километров.