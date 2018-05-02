Компания DS представит свой первый серийный электромобиль осенью 2018 года

Французская компания DS Autobomiles переведёт все свои модели на электрическую тягу. Об этом заявил глава марки Ив Бонфон. По его словам, первой «ласточкой» стала гибридная версия кроссовера DS 7 Crossback E-Tense 4X4, оснащённая 300-сильной бензин-электрической гибридной силовой установкой — она появится в 2019 году. После чего у каждой модели марки будет электрическая модификация. А начиная с 2025 года каждая новая модель DS будет выпускаться исключительно в электрифицированных версиях (либо гибридных).

Первую полностью электрическую модель компании DS официально представят осенью 2018 года на Парижском автосалоне. Вероятно это будет серийная версия концепта DS E-Tense — напомним, этот электрокар французы показали в 2016 году. Купе оснащалось 402-сильным электромотором и литий-ионным аккумулятором ёмкостью 53 Квт/ч. Скорость 100 км/ч концепт набирает за 4,5 секунды, а максималка — 250 км/ч. Запас хода — до 360 км.