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Компания DS представит свой первый серийный электромобиль осенью 2018 года
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Компания DS представит свой первый серийный электромобиль осенью 2018 года 

За рулем Кубань 41 минуту назад
Фото: За рулем Кубань
Французская компания DS Autobomiles переведёт все свои модели на электрическую тягу. Об этом заявил глава марки Ив Бонфон. По его словам, первой «ласточкой» стала гибридная версия кроссовера DS 7 Crossback E-Tense 4X4, оснащённая 300-сильной бензин-электрической гибридной силовой установкой — она появится в 2019 году. После чего у каждой модели марки будет электрическая модификация. А начиная с 2025 года каждая новая модель DS будет выпускаться исключительно в электрифицированных версиях (либо гибридных).
Первую полностью электрическую модель компании DS официально представят осенью 2018 года на Парижском автосалоне. Вероятно это будет серийная версия концепта DS E-Tense — напомним, этот электрокар французы показали в 2016 году. Купе оснащалось 402-сильным электромотором и литий-ионным аккумулятором ёмкостью 53 Квт/ч. Скорость 100 км/ч концепт набирает за 4,5 секунды, а максималка — 250 км/ч. Запас хода — до 360 км.
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