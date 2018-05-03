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MINI празднует 25-летие своего кабриолета новой специальной серией
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MINI празднует 25-летие своего кабриолета новой специальной серией 

Auto.Today 24 минуты назад
Фото: Auto.Today
В этом году Mini Cabriolet исполняется двадцать пять лет и в честь такого юбилея компания решила выпустить специальную версию автомобиля.
Модель, окрашенная в оттенок Starlight Blue, и основанная на Cooper S Convertible, получает контрастные элементы экстерьера в виде белых полосок на капоте, корпусов зеркал в аналогичном цвете и 18-дюймовых колесных дисков с двухцветной отделкой. Внутренние изменения — достаточно ограниченные: салон автомобиля дополняется юбилейными надписями, высококачественной аудиосистемой Harman Kardon и пакетом Navigation Plus, который включает 8,8-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay. Также будет доступен пакет Chili Pack, добавляющий спортивное рулевое колесо, систему климат-контроля и чувствительные к дождю дворники. Производство Mini Cabriolet будет ограничено 300 экземплярами с минимальной стоимостью в 45 тысяч долларов (на 12,5 тысяч долларов дороже, нежели стандартный Cooper S Convertible).
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