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Обновленный хэтчбек Datsun GO представят 7 мая
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Обновленный хэтчбек Datsun GO представят 7 мая 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Обновленный хэтчбек Datsun GO представят 7 мая Японский автомобильный бренд Datsun, принадлежащий концерну Nissan, огласил дату презентации обновленной версии своего компактного хэтчбека — GO. Дебют автомобиля состоится уже совсем скоро — 7 мая. Первые фотографии новинки уже опубликованы в Сети.
Судя по опубликованным в интернете фотографиям, новый Datsun GO получит дизайн в стиле нового кроссовера Datsun Cross, дебютировавшего ранее. В частности, автомобили будут схожи за счет 6-угольной решеткой радиатора и переднего бампера, а из индивидуальных черт новый GO получит вертикальные секции светодиодных ДХО и иной дизайн колесных дисков, а также модернизированные задние фонари.
Приводить в движение новинку будет 1,2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 68 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Помимо него будет доступен бесступенчатый вариатор CVT. Привод, как и раньше — исключительно передний.
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