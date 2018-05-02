Обновленный хэтчбек Datsun GO представят 7 мая

Обновленный хэтчбек Datsun GO представят 7 мая Японский автомобильный бренд Datsun, принадлежащий концерну Nissan , огласил дату презентации обновленной версии своего компактного хэтчбека — GO. Дебют автомобиля состоится уже совсем скоро — 7 мая. Первые фотографии новинки уже опубликованы в Сети.

Судя по опубликованным в интернете фотографиям, новый Datsun GO получит дизайн в стиле нового кроссовера Datsun Cross, дебютировавшего ранее. В частности, автомобили будут схожи за счет 6-угольной решеткой радиатора и переднего бампера, а из индивидуальных черт новый GO получит вертикальные секции светодиодных ДХО и иной дизайн колесных дисков, а также модернизированные задние фонари.

Приводить в движение новинку будет 1,2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 68 лошадиных сил, сочетающийся с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Помимо него будет доступен бесступенчатый вариатор CVT. Привод, как и раньше — исключительно передний.