Коцнерн ПСМА расширил линейку микроавтобусов на калужском заводе 

Калужский завод ООО «ПСМА Рус» запустил производство микроавтобусов Citroen Space Tourer и Peugeot Traveller. Citroёn Space Тourer и Peugeot Traveller построены на единой платформе EMP2 и представлены в двух вариантах длины — 4 959 и 5 309 миллиметров. В зависимости от версии в салоне можно разместить семь или восемь пассажиров. Как сообщили в пресс-службе компании, локализованная линейка обеих моделей пополнилась версией с двигателем 1.6 HDi (95 л.с.) с механической трансмиссией. Прием заказов на Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller во всех дилерских центрах Citroёn и Peugeot уже начался. После запуска производства Citroen Space Tourer и Peugeot Traveller линейка моделей ООО «ПСМА Рус» выросла шести. Напомним, 2 марта завод ООО «ПСМА Рус» запустил в Калуге полный цикл производства коммерческих фургонов Peugeot Expert и Сitroёn Jumpy.