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Приезд нового Mercedes Е-класса задерживается
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Приезд нового Mercedes Е-класса задерживается 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что Mercedes E-Class All-Terrain может прибыть к покупателям в 3 квартале этого года.
Первый раз данный автомобиль показали еще в 2016 году. С тех пор в интернете и автожурналах неоднократно появлялись слухи о серийном появлении новинки в линейке Mercedes E-Class.
Теперь же некоторые источники отмечают, что сборка начнется в 3 квартале 2018 года. Известны некоторые детали окончательного варианта машины.
Появится дизель в шесть цилиндров, с мощностью в 335 лошадиных сил и объемом в 2.9 литра. Пока непонятно, какая будет изначальная скорость разгона до 100 километров, но детали, конечно, откроются позже.
Кроме того, необходимо отметить, что высота посадки новой модели будет больше примерно на 1,1 дюйма. Этот параметр отличается от дорожного просвета других представителей E-Class.
Данную модель уже ждут покупатели на американском рынке. Вполне возможно, что она приедет за океан уже к началу 2019 года.
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