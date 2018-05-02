Новый Chevrolet Blazer увидели на дороге

Обновленное поколение Chevrolet Blazer стало доступно для вездесущих фотошпионов.

Бренд Chevrolet отреагировал на растущие запросы конкуренции. Ведь премьеры машин аналогичного класса последуют от Ford Jeep c представителем JL Wrangler от последнего.

Репортерам удалось заснять тестовые испытания автомобиля на гоночном полигоне CM в Мичигане. Естественно, что новинка от Ford была снабжена изрядной долей камуфляжа.

Однако эксперты успели заметить некоторые детали. Например, это изменение расстояния между кузовом и дорожным покрытием, что выделяется среди моделей Ford и Jeep.

Конструкция бамперов и фар свидетельствуют о том, что данные элементы предстанут на машине в окончательном варианте. Однако окончательные предположения сделать трудно из-за слоя маскировки, замеченной на тестах.

Остается добавить, что линейка Blazer от Chevrolet присутствует с 2005 года. Появление новинки может состояться в считанные месяцы.