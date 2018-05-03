Анонсирована премьера внедорожника Rolls-Royce

Cullinan является первым полноприводным внедорожником бренда. По предварительной информации, новинку укомплектуют 6,8-литровым V12 от нового Phantom. На лимузине такой двигатель выдает 570 л.с. и работает с 8-диапазонной автоматической коробкой ZF.

Ранее стало известно модель получит в виде опции пару кресел с небольшим коктейльным столиком, размещенными в багажнике.

Предполагается, что цена Rolls-Royce Cullinan составит от 300 тыс. долларов. Его основным конкурентом на рынке станет Bentley Bentayga

Напомним, новый SUV был назван в честь самого большого алмаза в мире, найденного в Южной Африке в начале прошлого столетия.