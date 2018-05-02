Rolls-Royce Cullinan будет представлен 10 мая

Британская компания Rolls-Royce официально подтвердила, что новейший внедорожник Cullinan будет представлен 10 мая 2018 года. По этому поводу производитель опубликовал новые фотографии автомобиля, кузов которого по-прежнему спрятан от посторонних глаз камуфляжной плёнкой.

Сразу скажем, что британская премиальная марка по-прежнему держит всю информацию о модели Rolls-Royce Cullinan в секрете. Как неоднократно отмечалось ранее, дизайн самого роскошного внедорожника/кроссовера в мире, а именно так позиционируют новинку в компании, выполнен в фирменном стиле бренда.

В свою очередь, в салоне автомобиля можно будет обнаружить только эксклюзивную отделку из самых высококачественных материалов. Это: кожа, натуральное дерево и метал. Кроме этого, внедорожник Rolls-Royce Cullinan получит продвинутую информационно-развлекательную систему и цифровую приборную панель.

Кроме этого для новой модели сегмента SUV будут доступны выдвигающиеся кресла и столик. Только сейчас неясно, будет ли эта опция, или же автомобиль получит это уже в базовой версии. Также известно, что Rolls-Royce Cullinan построен на новой платформе, которая называется Architecture of Luxury.

Скорее всего, что для машины будет предусмотрен знакомый 6,75-литровый двигатель V12, мощность которого составит не менее 570 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. В паре с могучим мотором будет работать трансмиссия 8АКП и система полного привода.