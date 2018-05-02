Кросс-хэтч Geely Emgrand GS доберется до России в этом году

Производство «пятидверки» для российского рынка наладят в Беларуси.

Еще в 2016-м в Китае начались продажи хэтчбека Geely Emgrand GS, который в компании позиционируют в качестве кроссовера. В том же году состоялась российская премьера модели — «пятидверку» показали в рамках Московского автосалона. Ожидалось, что до нашего рынка кросс-хэтч доберется в 2017-м, однако в РФ он так и не появился. Впрочем, от планов поставлять псевдокроссовер в Россию в Geely не отказались.

По собственной информации портала «Карельские Вести», в нашей стране продажи Emgrand GS стартуют в этом году, в конце третьего — начале четвертого квартала. Российскую версию, вероятно, переименуют в Emgrand Cross, а производство новинки наладят в Беларуси на заводе «Белджи», который сегодня также выпускает кроссовер Atlas, предназначенный для РФ.

Данных о ценах и комплектациях «нашего» Emgrand GS/Cross пока нет. Не исключено, что хэтч будет дешевле «паркетника» Emgrand X7 (от 799 000 рублей). «Китаец» составит конкуренцию «высокому» хэтчбеку Lada Xray (от 629 900 рублей) и Renault Sandero Stepway (от 689 990 рублей).

На фото: Geely Emgrand GS образца 2016 года, версия Sport

Отметим, в Китае Emgrand GS уже успел обновиться — рестайлинговый кросс-хэтч там доступен с апреля 2018-го. «Пятидверка» получила новые светодиодные фары, другие бамперы и подретушированную решетку радиатора, в салоне — иные мультимедиа-система и материалы отделки. К нам же, скорее всего, будут поставлять дореформенный Emgrand GS.

В Поднебесной псевдокроссовер предлагается с новой «турбочетверкой» 1.4 мощностью 133 л.с. (215 Нм), которая пришла на смену 129-сильному бензиновому турбомотору 1.3 (185 Нм). Также Emgrand GS на домашнем рынке можно купить с прежним «атмосферником» 1.8 с отдачей в 133 л.с. (170 Нм). Оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у Emgrand GS — только передний.

Для китайской версии модели предусмотрены: 17— или 18-дюймовые диски, ABS+EBD, ESP, адаптивный круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, подогрев передних кресел, камера заднего вида. В Поднебесной Geely Emgrand GS сегодня стоит от 77 800 юаней, что эквивалентно примерно 762 000 рублей по актуальному курсу.

Ранее стало известно о том, что предназначенный для РФ кроссовер Geely Atlas получит турбомотор — новая версия может появиться в нашей стране осенью текущего года.

По материалам: www.kolesa.ru