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«Приподнятый» хэтчбек Geely Emgrand GS доберется до РФ в этом году
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«Приподнятый» хэтчбек Geely Emgrand GS доберется до РФ в этом году 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Geely планирует вывести на российский авторынок свой новый кроссовый хэтчбек под названием GS. Произойдет это уже в текущем году.
Китайский автопроизводитель продает данную модель в КНР еще с 2016 года, а у нас этот автомобиль был показан в том же году на автосалоне в Москве, но на рынок страны так и не добрался. Теперь же, судя по всему, стоит ждать появления Emgrand GS у дилеров во второй половине этого года.
Не исключено, что для российского рынка кросс-хэтч Emgrand GS будет переименован в Emgrand Cross. Выпуском автомобиля займется завод «БелДжи» в Беларуси, который импортирует к нам кроссовер Geely Atlas.
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