«Приподнятый» хэтчбек Geely Emgrand GS доберется до РФ в этом году

Компания Geely планирует вывести на российский авторынок свой новый кроссовый хэтчбек под названием GS. Произойдет это уже в текущем году.

Китайский автопроизводитель продает данную модель в КНР еще с 2016 года, а у нас этот автомобиль был показан в том же году на автосалоне в Москве, но на рынок страны так и не добрался. Теперь же, судя по всему, стоит ждать появления Emgrand GS у дилеров во второй половине этого года.