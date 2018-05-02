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Lamborghini Aventador SVJ может победить в скорости Porsche 911 GT2 RS
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Lamborghini Aventador SVJ может победить в скорости Porsche 911 GT2 RS 

Car.ru 48 минут назад
Фото: Car.ru
Lamborghini Aventador SVJ вскоре сможет стать самым скоростным автомобилем в своем классе.
Такой прогноз сделали эксперты по итогам анализа выступления Aventador SVJ на треке в Нюрбургринга. По некоторым данным, время прохождения одного круга составило 6 минут и 54 секунды.
Известно, что общепринятым считается рекорд, установленный Porsche 911 GT2 RS 20 сентября 2017 года. Тогда результат на «кольце» составил 6 минут, 47 целых и три десятые секунды.
Однако специалисты отмечают, что условия трассы для Lamborghini были несколько худшими, чем у его немецкого конкурента. Поэтому не исключено, что рекордный результат может быть превзойден.
Интересно, что другой представитель итальянской марки — Urus, показал на треке скорость в 7 минут и 47 секунд. Это позволит ему вскоре претендовать на звание самого быстрого из внедорожников.
В Lamborghini отмечают, что не особо переживают за результаты видео. И это несмотря на то, что Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio вплотную дышит в спину.
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