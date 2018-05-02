Datsun готовит к презентации компакт-хэтчбек Datsun GO после обновления

Автобренд Datsun ведет заключительные подготовительные работы перед презентацией рестайлинговой модификации автомодели Datsun GO

По силовой части автомобиль будет оснащен 1,2-литровым мотором на 68 л.с. с механической пятиступенчатой коробкой, либо с вариатором CVT.

Во внешнем виде автоновинки прослеживаются черты псевдо-кроссовера Datsun Cross. Передняя часть станет более агрессивной за счет нового бампера и более массивной решетке радиатора.

Обсуждаемую автоновинку автопроизводитель готовит для авторынка Индонезии. В стране автомодель будет представлена уже 07.05.2018 года.

В автокомпании пока что не озвучивали ориентировочной стоимости освеженного Datsun GO. Дорестайлинговая модификация в пересчете на наши деньги стоит в районе 460000 рублей.

Новые расценки будут объявлены непосредственно после официальных показов, как только автомодели доставят в автосалоны.