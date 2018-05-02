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Datsun готовит к презентации компакт-хэтчбек Datsun GO после обновления
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Datsun готовит к презентации компакт-хэтчбек Datsun GO после обновления 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Автобренд Datsun ведет заключительные подготовительные работы перед презентацией рестайлинговой модификации автомодели Datsun GO.
По силовой части автомобиль будет оснащен 1,2-литровым мотором на 68 л.с. с механической пятиступенчатой коробкой, либо с вариатором CVT.
Во внешнем виде автоновинки прослеживаются черты псевдо-кроссовера Datsun Cross. Передняя часть станет более агрессивной за счет нового бампера и более массивной решетке радиатора.
Обсуждаемую автоновинку автопроизводитель готовит для авторынка Индонезии. В стране автомодель будет представлена уже 07.05.2018 года.
В автокомпании пока что не озвучивали ориентировочной стоимости освеженного Datsun GO. Дорестайлинговая модификация в пересчете на наши деньги стоит в районе 460000 рублей.
Новые расценки будут объявлены непосредственно после официальных показов, как только автомодели доставят в автосалоны.
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