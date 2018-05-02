Автоэксперты составили ТОП-7 клонов именитых автомоделей от китайских автопроизводителей

Давно уже известный факт, что китайские автомобилестроители грешат копированием некоторых элементов дизайна, а порой и почти что «один в один» автомобилей именитых мировых автобрендов.

На первое место обсуждаемого рейтинга автоэксперты поместили Commendatore GT под именем Isdera. Автокомпания долго оставалась в тени. И вот заявила о себе, применив в своей автомодели элементы от различных автобрендов.

Автомобилестроитель Dongfeng решил построить военный автомобиль, который ужасно похож на российский «Тигр».

Audi. На третьем месте автомодель Zotye T800. На имеет свой довольно скромный дизайн. А вот в салоне легко узнаются элементы оформления от Porsche Volkswagen , а также Volvo . Четвертый — Leopaard Mattu, в салоне которого довольно много элементов схожих с Mercedes-Benz

Nio EP9 — суперкар, который по мнению автоэкспертов по сути копирует концепт-модель Mercedes-AMG Project ONE.

В салоне кроссовера Vincent I-EV легко читаются линии дизайна свежих модификаций Volvo.

Шестиколесный внедорожник BAIC BJ80 6×6 очевидно «содран» с Mercedes-Benz G-Class.