Автоэксперты составили ТОП-7 клонов именитых автомоделей от китайских автопроизводителей 

Давно уже известный факт, что китайские автомобилестроители грешат копированием некоторых элементов дизайна, а порой и почти что «один в один» автомобилей именитых мировых автобрендов.
На первое место обсуждаемого рейтинга автоэксперты поместили Commendatore GT под именем Isdera. Автокомпания долго оставалась в тени. И вот заявила о себе, применив в своей автомодели элементы от различных автобрендов.
Автомобилестроитель Dongfeng решил построить военный автомобиль, который ужасно похож на российский «Тигр».
На третьем месте автомодель Zotye T800. На имеет свой довольно скромный дизайн. А вот в салоне легко узнаются элементы оформления от Porsche, Volkswagen, а также Volvo. Четвертый — Leopaard Mattu, в салоне которого довольно много элементов схожих с Mercedes-Benz и Audi.
Nio EP9 — суперкар, который по мнению автоэкспертов по сути копирует концепт-модель Mercedes-AMG Project ONE.
В салоне кроссовера Vincent I-EV легко читаются линии дизайна свежих модификаций Volvo.
Шестиколесный внедорожник BAIC BJ80 6×6 очевидно «содран» с Mercedes-Benz G-Class.