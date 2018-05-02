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Tesla утверждает, что Model 3 не уступает по качеству немецким конкурентам
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Tesla утверждает, что Model 3 не уступает по качеству немецким конкурентам 

Auto.Today 22 минуты назад
Фото: Auto.Today
Когда первые покупатели Tesla Model 3 получили свои электромобили, компания обрела достаточно негативные отзывы, касающиеся качества сборки. Отчеты Munro & Associates указывают на проблемы, а именно зазоры, которые встречались еще в автомобилях двадцатилетней давности.
Однако уже сейчас американский производитель утверждает, что указанные дефекты были исправлены и теперь транспортные средства марки находятся на одном уровне с моделями Audi, BMW и Mercedes-Benz. Также Tesla опровергла сомнения, коснувшиеся избыточной сложности конструкции и общей массы Model 3, и напомнила о правительственных тестах Model S и Model X, показавшие, что обе модели имеют наименьшую вероятность получить повреждения, нежели «любые автомобили, которые она когда-либо испытывала».
Заявленные улучшения свидетельствуют о том, что качество Tesla преодолело долгий путь, начиная с первых производственных экземпляров Model 3 и до теперешних моделей, получивших отменное качество сборки. Конечно, это мало обнадеживает клиентов марки, которые стали первыми владельцами автомобиля.
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