Tesla утверждает, что Model 3 не уступает по качеству немецким конкурентам

Когда первые покупатели Tesla Model 3 получили свои электромобили, компания обрела достаточно негативные отзывы, касающиеся качества сборки. Отчеты Munro & Associates указывают на проблемы, а именно зазоры, которые встречались еще в автомобилях двадцатилетней давности.

BMW и Однако уже сейчас американский производитель утверждает, что указанные дефекты были исправлены и теперь транспортные средства марки находятся на одном уровне с моделями Audi Mercedes-Benz . Также Tesla опровергла сомнения, коснувшиеся избыточной сложности конструкции и общей массы Model 3, и напомнила о правительственных тестах Model S и Model X, показавшие, что обе модели имеют наименьшую вероятность получить повреждения, нежели «любые автомобили, которые она когда-либо испытывала».

Заявленные улучшения свидетельствуют о том, что качество Tesla преодолело долгий путь, начиная с первых производственных экземпляров Model 3 и до теперешних моделей, получивших отменное качество сборки. Конечно, это мало обнадеживает клиентов марки, которые стали первыми владельцами автомобиля.