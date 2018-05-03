«М-72» и другие легендарные мотоциклы Второй мировой войны

Мотоциклы во Вторую мировую войну были самостоятельной боевой единицей. Германия создала первые мотоциклетные батальоны ещё в 1935 году. Успешно использовались мотоциклы и Красной армией, и союзниками.

BMW R75 Большое распространение в армии Вермахта получил мотоцикл BMW. Это произошло благодаря моделям R12 и R71. Но самым известным мотоциклом Второй мировой стал BMW R75, получивший прозвище «Сахара» из-за того, что его поставляли в Африку в армию Роммеля.

Мотоцикл повышенной проходимости имел четырёхтактный оппозитный двигатель объёмом в 745 см3 мощностью в 26 л. с., кардан, гидравлический задний тормоз и девять скоростей: семь вперёд и две назад. Мотоциклист мог остановиться на «Сахаре» среди болота или песка и без пробуксовки съехать с места.

Оборотной стороной совершенства R75 стала его стоимость. Мотоцикл обходился по цене двух автомобилей Volkswagen

BMW R75 мог буксировать противотанковую пушку PaK-35/36 калибром 37 мм или прицеп с 81-миллиметровым миномётом или с противотанковым ружьём. На коляску устанавливали пулемёты MG-34 и MG-42 или огнемёт. На коляске и на мотоцикле располагались кронштейны для ёмкостей с боеприпасами, канистр и маскировочных сетей. Мотоцикл использовался в разведподразделениях, в мотоциклетно-стрелковых частях и стал одним из символов фашистской агрессии.

К 1944 году Германия стала больше использовать лёгкие мотоциклы. Самыми популярными были DKW RT125 и DKW NZ350.

123-кубовый двухтактный DKW RT125 был взят на вооружение в 1941 году и стал шедевром инженерной мысли. В 1943 году была выпущена военизированная версия мотоцикла с более ёмким баком и картером, отлитым из чугуна. Двигатель выдавал 6,4 л.с. и разгонял мотоцикл до 75 км/час.

DKW NZ350 производился только для армии. Благодаря низким передаточным числам КП он легко шёл по грязи на невысокой скорости. При весе в 145 кг и мощности в 11,5 л. с. мотоцикл развивал скорость в 105 км/час. Обе модели выпускались до конца войны и были настолько удачными, что их клоны разошлись по всему миру.

На основе DKW RT125 в СССР были разработаны «Минск», М1А «Москва» и К-125, а DKW NZ350 стал прототипом «ИЖ-350».

NSU «Kettenkrad»

Этот мотоцикл на гусенице вошёл в историю под названием «Кеттенкрад» (Kettenkrad — трак, «Kraftrad» — мотоцикл), был разработан изобретателем Хайнрихом Эрнстом Книпкапмом и производился компанией NSU. «Кеттенкрад» оснащали 1,5-литровым двигателем Opel Olimpia мощностью в 36 л. с. Мототрактор развивал скорость 65 км/час по шоссе и до 40 км/час — по пересеченной местности.

Изначально разрабатывался для десанта, действовавшего в тылу врага, но позже стал выполнять функции тягача. Мог тянуть артиллерийское орудие весом до полутоны, либо прицеп.

Занимался буксировкой самолётов на аэродромах, прокладывал линии связи — сзади легко помещалась катушка с проводом. После войны уцелевшие экземпляры использовали в сельском хозяйстве. Всего с 1940 по 1949 год было произведено 9 тыс. экземпляров.

«М-72»

История легендарного мотоцикла «М-72» началась в 1940 году. Известно, что мотоцикл скопировали с BMW R71. По одной версии, чертежи мотоцикла передали Советам немцы, по другой — мотоциклы были тайно вывезены из Германии через третьи страны. Надо признаться, не мы одни копировали BMW. Этим грешили американцы и даже японцы.

Мотоцикл «М-72» увидел свет в цехах Московского мотоциклетного завода в 1941 году. «М» — означало Москва. Производство было одобрено лично Сталиным. «М-72» был оснащён оппозитным нижнеклапанным двигателем объёмом 746 см3 с мощностью в 22 л. с. и разгонялся до 85 км/час. Масса с коляской составляла 380 кг. К сожалению, на советском оборудовании инженеры не могли выдержать немецкую точность изготовления деталей, и мотоцикл проигрывал BMW в надёжности.

Осенью 1941 года производство было перенесено в Ирбит, в Тюмень и в Горький. В Ирбите производство «М-72» пришлось организовывать в цехах пивзавода, остальные места оказались занятыми. Мотоциклы собирали буквально под открытым небом и параллельно монтировали оборудование.

Первая партия мотоциклов была выпущена в феврале 1942 года. За год в Ирбите было выпущено 1587 мотоциклов, в Горьком — 1284 мотоцикла, в Тюмени — 187. В 1943 году выпуск «М-72» увеличился, а в 1944 стал рекордным — 5380 штук. Всего за годы войны ИМЗ выпустил 9800 мотоциклов.

На коляску «М-71» можно было установить ручной или станковый пулемёт, огнемёт, 50— и 82-миллиметровые миномёты, противотанковое ружьё, некоторые мотоциклы оборудовали бронещитами. В армии срочно создавались разведгруппы и мотоциклетные отделения, полки и бригады. Всего за годы войны были сформированы не менее 49 крупных мотоциклетных соединений. Из работников Московского мотоциклетного завода была сформирована отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН).

Нarley Davidson WLA-42 Своих мотоциклов не хватало, и тут на помощь пришел Лэнд-лиз. Всего СССР получил 35 тыс. мотоциклов. 5 тыс. из них были направлены в НКВД и в милицию. Остальные — на фронт. Советская армия получала американские «Индианы», английские «Велосетты» и «Матчлессы», но самым лучшим стал Нarley Davidson WLA-42, поставки которого Наркомвнешторг «выбил» в 1943 году.

Мотоцикл оказался надёжен и непривередлив к топливу. 740-кубовый V-образный продольный двигатель развивал мощность в 25 л. с., высокий ветровик защищал от дождя. Мотоцикл был оснащён боковыми сумками, кобурой, площадками для ног и мог разогнаться до 110 км/час. За безотказность и неприхотливость солдаты прозвали его «Валуем».

«Валуи» поставлялись в страну разобранными, их сборкой занимались заводы в Москве и в Серпухове. Производство колясок для них было налажено на ГАЗе. В 1944 году было выпущено 11 000 колясок, но этого оказалось мало, потому что только «Валеуев» в этом году было завезено в страну больше 14 тыс. штук. Всего за годы войны в США было выпущено 90 тыс. экземпляров «Харли». Производство «Валуя» продолжалось до 1951 года.