МАЗ начал выпускать грузовые автомобиль класса Евро

Первый автомобиль МАЗ-5440M9 с новым двигателем уже передан покупателю.

Пока производство седельных тягачей с современными моторами класса Евро-6 налажен ограниченными партиями, но в планах — полноценный серийный выпуск, если будет спрос. Пресс-служба Минского автозавода сообщает, что на ближайшие несколько месяцев конвейер по производству грузовиков с новыми моторами и улучшенным интерьером обеспечен заказами.

Концепт тягача с двигателем Евро-6 был представлен еще летом 2014 года, на 70-летний юбилей МАЗа. После тестов в Германии, Чехии, Венгрии, Белоруссии и России, его запустили в производство ограниченной серии.

Седельный тягач 4x2 способен тянуть прицеп массой до 44 тонн, благодаря 475-сильному мотору Mercedes-Benz класса Евро-6, работающему в паре с роботизированной КПП, тоже мерседесовской. На тягач установлено два бензобака на 1100 литров.

Кабина получила современный интерьер, улучшенную звукоизоляцию, электростеклоподъемники, климат— и круиз-контроль, модернизированную панель приборов, холодильник и два спальных места, которые стали больше и комфортнее по сравнению с кабинами предшественников