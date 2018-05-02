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Зверев представил новые часы компании Richard Mille
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Зверев представил новые часы компании Richard Mille 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Немецкий теннисист Александр Зверев уже полтора года сотрудничает с компанией Richard Mille, занимающейся производством часов. В Мюнхене состоялось официальное мероприятие, на котором была представлена новая модель часов. Зверев будет участвовать в рекламной кампании новинки.
«Для меня большая честь представлять компанию и мои новые часы вместе с самим Ричардом Милле. Хочу поблагодарить всех участников и гостей мероприятия, а также команду компании, разработавшую эти великолепные часы», — написал у себя в «инстаграме» теннисист.
Помимо Зверева с брендом также сотрудничает испанец Рафаэль Надаль. В 2010 году он подписал с компанией контракт на 10 лет.
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