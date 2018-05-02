Зверев представил новые часы компании Richard Mille

Немецкий теннисист Александр Зверев уже полтора года сотрудничает с компанией Richard Mille, занимающейся производством часов. В Мюнхене состоялось официальное мероприятие, на котором была представлена новая модель часов. Зверев будет участвовать в рекламной кампании новинки.

«Для меня большая честь представлять компанию и мои новые часы вместе с самим Ричардом Милле. Хочу поблагодарить всех участников и гостей мероприятия, а также команду компании, разработавшую эти великолепные часы», — написал у себя в «инстаграме» теннисист.