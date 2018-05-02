Ford Mustang первого поколения получил вторую жизнь

В сети появились фото и видео отреставрированного Ford Mustang

Для работы мастера выбрали автомобиль 1965 года выпуска. На выходе он получил название Vicious Mustang.

Фактически от первоначального варианта осталось очень мало. Мастера из Timeless Kustoms плотно поработали над двигателем, другими техническими компонентами, а также салоном.

Обращает на себя внимание двигатель на 5 литров от Ford. Он способен выдавать немыслимую тысячу лошадиных сил, что под силу только единицам из современных автомобилей.

Такая мощность обусловлена уникальной системой индукции, которая основана на постепенном переключении оборотов с участием шарикоподшипников. Вся это система использует нагнетатель Magnuson MP2300 TVS.

Вся конструкция работает на основе коробки передач в шесть ступеней. Ее дополняет осовремененный тормозной механизм.

Чтобы приобрести обновленный раритет придется заплатить миллион долларов. Именно в такой бюджет обошлась реставрация легендарного Ford Mustang.