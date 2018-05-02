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Honda табуретка для Европы
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Honda табуретка для Европы 

Автомобили 20 минут назад
Фото: Автомобили
Модель в Европе очень популярна — с 2010 года продано аж 140 000 штук, по 20 000 единиц в год. И это только одна модель. В России же вообще за год не продается столько мотоциклов и квадроциклов всех моделей вместе взятых. Так что не мудрено, что новый дизайн «пилился» именно для европейского потребителя.
Новый внешний облик, новая стальная дуплексная рама, улучшенная задняя подвеска. 125-кубовому мотору жидкостного охлаждения «подкинули» мощности, доведя «табун» до 12 «лошадок» при 8500 об/мин. В базовую комплектацию включили антиблокировочную систему тормозов. Особый шик — светодиодная оптика, а жидкокристаллическая панель приборов точно украдена с инопланетного корабля.
В целом эргономика осталась прежней. Лишь спереди слегка увеличилось пространство для ног, а объем багажного отсека довели до 28 л. Теперь в него помещается нормальный, закрытого типа мотошлем.
Уменьшилась общая масса скутера. Раму облегчили на 2,4 кг, буквально на 2 мм сократили колесную базу. Снаряженная масса — 130 кг. Итог: легче управление и лучше маневренность плюс шикарный внешний вид — идеальный вариант для европейского клиента.
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