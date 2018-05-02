BRP теперь Maverick Sport

Новая модель объединила в себе отдельные элементы спортивного Maverick X3 и базовые ценности модели Maverick Trail. По сравнению с «узкоколейным» Maverick Trail ширину увеличили до 152,4 см (60 дюймов). Колесная база без изменений — 230,1 см (90,6 дюйма). Подвеска оснащена амортизаторами FOX 2.0 Podium. Дорожный просвет — 35 см.

У Maverick Sport три модификации — базовая, DPS и 1000R. Базовая и DPS с V-образным 2-цилиндровым двигателем Rotax 976 см3 мощностью 75 л.с. Модель 1000R с мотором мощностью 100 «лошадок», а в вариаторе использован такой же ведомый шкив, как на Maverick X3. На всех моделях вариатор оборудован электронной системой защиты ремня.

Традиционно доступны около 150 аксессуаров для персонализации и расширения возможностей мотовездехода.