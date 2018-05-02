Yamaha триал на электричестве

Среди производителей мотоциклов для триала компания Yamaha занимает одну из ведущих позиций и является негласным законодателем основных трендов данного сегмента.

Технические подробности и конкретные данные о мощности мотора и емкости аккумуляторов Yamaha TY-E пока не раскрываются, однако известно, что мотоцикл получил полностью карбоновую раму и весит менее 70 килограмм — примерно на 10 процентов меньше бензиновых аналогов. Интересно и то, что вместо прямой передачи крутящего момента от двигателя к колесу, как водится у электробайков, новинка получила привычное механическое сцепление, доселе считавшееся атрибутом мотоциклов с ДВС.

Использование традиционного сцепления на таком аппарате оправдано — линейный набор мощности, которым славятся электромоторы, триальному мотоциклу ни к чему, а вот ювелирное дозирование крутящего момента, напротив, необходимо.