Hyundai Solaris прошлого поколения: представлена обновлённая версия

На корейский рынок вышли седан и хэтчбек Hyundai Accent 2018 модельного года. В России модель известна как Solaris.

«Бюджетник» Хёндэ сменил поколение еще в 2016-м: первым рынком для модели новой генерации стал Китай, там она зовётся Verna. В 2017-м были представлены новые российский Hyundai Solaris , индийская Верна и североамериканский Accent. А вот на родине марки до сих пор продают модель предыдущего поколения — тоже под именем Акцент, причем ее не затронула модернизация, которой в 2014-м подверглись китайский и российский «близнецы». В последний раз корейскую версию обновили в мае прошлого года, тогда у модели поменяли решетку радиатора и передний бампер. У Accent-2018 обновки еще более скромные.

Так, в Корее палитра цветов кузова седана и хэтчбека пополнилась оттенком Galactic Grey (серебристый), плюс для модели можно заказать 16-дюймовые диски нового дизайна. У «четырехдверки» появилась новая комплектация (идет сразу за базовой) Smart Special, в нее входят: отделка кресел искусственной кожей, аудиосистема с USB и Bluetooth и кнопками управления на рулевом колесе, шесть подушек безопасности, кондиционер. За доплату для этого варианта исполнения доступны подогрев «баранки», передних сидений и наружных зеркал.

Моторы у Hyundai Accent прежние: на домашнем рынке седан и хэтчбек представлены со 100-сильным «атмосферником» 1.4 (такой же двигатель есть в гамме и нового Соляриса) и турбодизелем 1.6 VGT мощностью 136 л.с. Бензиновый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, дизель работает в паре с КВП или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Цена четырехдверного Accent-2018 стартует с отметки в 11 590 000 вон, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 673 000 рублей по актуальному курсу. Хэтчбек обойдется минимум в 14 220 000 вон — это около 826 000 рублей.

Продажи Accent в Корее падают: в 2017-м в этой стране было реализовано 7 493 таких автомобиля — на 39,7% меньше, чем годом ранее. Судя по всему, модель новой генерации на домашнем рынке в ближайшем будущем не появится. Не исключено, что Accent и вовсе исчезнет из линейки марки в Корее.

Отметим, пятидверный Accent нового поколения представлен только в Канаде, в других странах, включая и Россию, продают лишь четырехдверный «бюджетник». У нас, например, хэтчбек Solaris с конвейера петербургского завода Хёндэ вытеснил кроссовер Creta.

По материалам: www.kolesa.ru