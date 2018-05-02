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Fiat 500X Blue Sky Edition показался без камуфляжа
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Fiat 500X Blue Sky Edition показался без камуфляжа 

Daily-Motor 46 минут назад
Фото: Daily-Motor
В сети уже несколько раз появлялась информация о том, что бренд Fiat собирается выпустить рестайлинговую модификацию для модели 500X. Теперь же энтузиасты опубликовали первые фотографии специальной версии, которая в соответствии с цветом кузова получила название Blue Sky Edition.
Скорее всего новая версия хетчбэка будет презентована в начале следующего года. Главной изюминкой модели станет небесно-голубой окрас кузова. По предварительным данным спецверсия получит мотор на бензине, рабочий объём которого составит 1.4 литра, а отдача составит от ста сорока до ста семидесяти лошадиных сил, в зависимости от конкретной комплектации. Работать силовая установка будет вместе с коробкой автомат на девять ступеней.
Кроме того, новинка должна получить современную усовершенствованную головную оптику, а также панорамный люк и полный привод. В интерьере также ожидаются нововведения. Появится система мультимедиа с семидюймовым тачскрином, раздельная климат-система и мультифункциональное рулевое колесо. Стоимость топовой версии новой Fiat 500X Blue Sky Edition будет стартовать от двадцати трёх тысяч долларов.
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