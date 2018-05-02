Ford запускает продажи фургона MS-RT Transit Custom

Всего через месяц после официальной онлайн-презентации американский производитель готов отправить модели MS-RT Ford Transit Custom к новым клиентам.

Автомобиль MS-RT будет предлагаться в трех-, пяти— и шестиместных вариантах с короткой или длинной колесной базой с одной задней дверью или с двумя задними дверями. Минимальная стоимость модели составит 45 399 долларов. Все версии оснастят 2,0-литровым дизельным двигателем TDCi, развивающим 170 лошадиных сил и 405 Нм крутящего момента, соединенным с шестиступенчатой автоматической или механической коробкой передач.

Что касается внешности, MS-RT Ford Transit Custom получит различные бампера, новую решетку радиатора, боковые пороги, задний диффузор и спойлер. К числу отличительных особенностей присоединятся специальные значки, 18-дюймовые колесные диски Anthracite OZ Racing, покрытые шинами Hankook Ventus S1 evo2, подвеска и двойная выхлопная система. Спортивная тематика продолжится и внутри, где найдут свое применения кожаная отделка, элементы из Nappa, акценты из углеродного волокна и специальные напольные коврики.