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FCA инвестирует 300 миллионов долларов в новый Ram 1500
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FCA инвестирует 300 миллионов долларов в новый Ram 1500 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В начале года компания Ram продемонстрировала совершенно новую модель 1500, впечатляющую внешним и внутренним дизайном, а также мягкой гибридной силовой установкой. Однако в последствии производитель получил не мало проблем.
Согласно Automotive News, проблемы были связаны именно с качеством автомобилей и теперь вынуждают Fiat Chrysler Automobiles потратить порядка 300 миллионов на устранение недостатков. Руководство FCA отмечает, что выпуск нового пикапа сильно отстает от установленного графика и «вероятно, работает сегодня на 60 процентов».
В настоящее время завод производит 1000 моделей ежедневно, вместо 1400 обещанных. Поэтому для увеличения количества собранных моделей предприятие будет работать семь дней в неделю (праздничные дни не станут исключением) с двумя десятичасовыми сменами.
Главная особенность последнего Ram 1500 модельного года — мягкая гибридная установка, ставшая уникальной для полноразмерного пикапа. Версия с указанным оснащением еще не поступила в дилерские центры, в которых только присутствуют модели, оснащенные 5,7-литровым двигателем V8. Отмечается, к концу года марка исправит сложившуюся ситуацию и удовлетворит спрос на транспортное средство.
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