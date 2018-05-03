Rolls-Royse Cullinan увидим через неделю

Представители люксового британского бренда Rolls-Royce объявили через соцсеть Twitter о дате презентации своего первого представителя SUV-семейства Rolls-Royse Cullinan и опубликовали фото прямо со сборочного конвейера. Публичная демонстрация модели состоится через неделю, 10 мая.

На сегодняшний день в нашем распоряжении имеются только шпионские изображения закамуфлированного кроссовера, полученные во время дорожных испытаний модели. Вся техническая информация носит исключительно неофициальный характер.

Например, ожидается, что новинка построена на единой платформе с новым Rolls-Royce Phantom и использует идентичный с ним 6.75-литровый бензиновый двигатель с двумя турбинами, выдающий 570 «лошадей» мощности и работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Если лимузин имеет задний привод, то для кроссовера предусматривается наличие двух ведущих осей, что обеспечит более высокий уровень проходимости.