Скромнее: дебютировал другой обновлённый «кроссовер» Hyundai i20

На индийский рынок выходит посвежевшая кросс-версия хэтчбека Хёндэ . Для этой страны модель обновили гораздо скромнее, чем для Европы.

Стандартный рестайлинговый хэтч i20 в Индии представили еще в феврале 2018-го. В этой стране у обычной модели в названии имеется приставка Elite. Посвежевшая «пятидверка» обзавелась новыми решеткой радиатора, бамперами и фонарями, модернизированными фарами и противотуманками, задний номерной знак переехал на багажную дверь. В апреле дебютировал европейский вариант обновлённой «двадцатки», причем тогда же компания Hyundai показала кросс-версию i20 Active, предназначенную для Старого света. Индийский же модернизированный «кроссовер» рассекречен лишь сегодня.

Программа рестайлинга для обычного пятидверного хэтча i20 и в Индии, и в Европе одинаковая, однако у «кроссов» есть отличия. Передняя часть у обоих «вседорожных» вариантов не изменилась, но при этом корму «старосветского» i20 Active модернизировали так же, как и у стандартной модели, а у индийской версии — и фонари прежние, и номерной знак на старом месте. Как и европейцам, индийским покупателям посвежевший Hyundai i20 Active доступен с двухцветной окраской, только крыша и передние стойки могут быть выполнены не в черном, как в европейской спецификации, а в белом. В салоне индийского Hyundai i20 Active появились новые материалы отделки, также для модели теперь доступна мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином (у европейской версии мультимедиа была и раньше). Других изменений в интерьере нет.

В Индии посвежевший кросс-хэтч можно купить с прежними бензиновой «четверкой» 1.2 Kappa и турбодизелем 1.4 CRDi мощностью 83 и 90 л.с. соответственно. Первый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6КВП. Теми же двигателями и трансмиссиями оснащается и стандартный обновленный хэтч Elite i20.

В моторную гамму европейской рестайлинговой «двадцатки» входят только бензиновые двигатели: «турботройка» 1.0 T-GDI (100 или 120 л.с.), «атмосферники» 1.2 (75 или 84 л.с.) и 1.4 (100 л.с.). Турбированный двигатель комплектуется 5КВП, 6КВП или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями (пришел на смену 4АКП и вариатору), атмосферным моторам положены лишь механические коробки. Привод и у индийской, и у европейской версий — только передний. Отметим, у дореформенной «двадцатки» в Европе были дизели 1.1 CRDi и 1.4 CRDi, но из-за введения более строгих экологических стандартов после рестайлинга от них отказались.

В Индии продажи обновленного Hyundai i20 Active уже стартовали: бензиновый кросс-хэтч стоит от 699 990 рупий (примерно 651 000 рублей по актуальному курсу), дизельный — от 896 205 рупий (около 834 000 рублей). До европейских дилеров рестайлинговое семейство i20 доберется летом, цены пока не объявлены. Дореформенный i20 Active в Германии, например, стоит от 14 290 евро — это около 1 094 000 рублей. Автомобили производят на индийском заводе Хёндэ.

В России i20 последней генерации не представлен, эту модель у нас продавать не планируют.

Ранее компания Hyundai рассекретила обновленные седан и хэтч Accent прежнего поколения, предназначенные для домашнего рынка. Под таким именем в Корее продают модель, у нас известную как Solaris.

По материалам: www.kolesa.ru