Subaru подвела итоги продаж в Америке за последние 50 лет 

Конечно, учитывая нынешнюю конкуренцию на рынке Соединенных Штатов, не трудно догадаться, что японский производитель уступает первые позиции таким компаниям как Toyota, Honda и Nissan, однако это не мешает ему получить внушительную прибыль от реализованных моделей.
Согласно предоставленным данным, с момента, как Subaru вышла на американский рынок прошло около пятидесяти лет, за которые корпорации удалось продать девять миллионов транспортных средств. Нельзя не отметить стабильное увеличение продаж компании, что в течении последних десяти лет устанавливает рекордные показатели. В прошлом году в США Subaru удалось реализовать порядка 650 тысяч автомобилей, что на 3,76 процента больше, нежели за предыдущие двенадцать месяцев. Отмечается, около 10 лет назад производитель отправлял клиентам менее 200 000 единиц в год.
Это значительно меньше, чем 2,1 миллиона, которые Toyota продала здесь в 2017 году (12,35 процента из всех автомобилей, проданных различными корпорациями, на рынке Америки). Фактически, Toyota за последние пять лет продала значительно больше моделей, нежели Subaru, которая, в свою очередь, отстает от результатов Honda (8,62% рынка) и Nissan (8,35%), но превосходит Mazda (1,68%) и Mitsubishi (0,6%).