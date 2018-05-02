Ещё
Porsche разработал футуристический автомобиль для ралли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche разработал футуристический автомобиль для ралли 

Auto.Today 54 минуты назад
Фото: Auto.Today
Ранее, когда немецкий производитель занимался проектированием транспортных средств для гонок, Porsche никогда не создавал ничего даже отдаленно напоминающего концепцию Mission-X, которая, к сожалению, существует только на экранах наших компьютеров.
Автомобиль был спроектирован Мейсоном Уотсоном, который хотел совместить «красивую пропорцию и простоту 356 с забавным стилем Manx», последний из которых был Dune Buggy, предназначающийся для гонок в пустыне. В окончательном варианте Mission-X всем своим видом показывает готовность справиться с любыми трудностями на высоких скоростях. Его размеры достаточно компактные: длина 4 415 миллиметров, ширина 1 995 миллиметров и высота всего 1 517 миллиметров.
Гоночная модель дополнена специальными съемными панелями и защитными элементами, позволяющими обеспечить лучшую адаптацию к окружающей среде и менее проблематичный ремонт. При этом Mission-X имеет достаточно современный дизайн, совмещающий в себе ровные линии.
Auto.Today: последние новости
FCA инвестирует 300 миллионов долларов в новый Ram 1500 Toyota вкладывает 170 миллионов долларов в разработку нового Corolla Ford запускает продажи фургона MS-RT Transit Custom
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады259
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве108
Казахстан закрыл границу с Россией81
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео83
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение