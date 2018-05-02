Porsche разработал футуристический автомобиль для ралли

Ранее, когда немецкий производитель занимался проектированием транспортных средств для гонок, Porsche никогда не создавал ничего даже отдаленно напоминающего концепцию Mission-X, которая, к сожалению, существует только на экранах наших компьютеров.

Автомобиль был спроектирован Мейсоном Уотсоном, который хотел совместить «красивую пропорцию и простоту 356 с забавным стилем Manx», последний из которых был Dune Buggy, предназначающийся для гонок в пустыне. В окончательном варианте Mission-X всем своим видом показывает готовность справиться с любыми трудностями на высоких скоростях. Его размеры достаточно компактные: длина 4 415 миллиметров, ширина 1 995 миллиметров и высота всего 1 517 миллиметров.

Гоночная модель дополнена специальными съемными панелями и защитными элементами, позволяющими обеспечить лучшую адаптацию к окружающей среде и менее проблематичный ремонт. При этом Mission-X имеет достаточно современный дизайн, совмещающий в себе ровные линии.