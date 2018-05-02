Volkswagen Teramont

Прямиком из США (штат Теннесси) на российский рынок вышел самый большой на данный момент автомобиль в линейке немецкого бренда Volkswagen . Модель Teramont делалась для американского рынка, для американского клиента. Хорошо это для нас или нет — решит российский покупатель. Мы же попробуем вкратце описать, что же это такое, Volkswagen Teramont

Сразу стоит отметить такой момент: «Фольксваген» настоятельно рекомендует называть автомобиль внедорожником. Более того, на сайте немецкого автопроизводителя и вовсе пропала надпись «кроссовер», как класс авто. Что ж. Можно долго спорить, о том, что такое внедорожник, а что — нет. Оставим это для наших читателей. Мы же назовём Teramont словом из трёх букв. Конечно же — SUV. А вы о чём подумали?

Sport Utility Vehicle — «спортивно-утилитарный автомобиль») — специфический североамериканский тип автомобиля, официально классифицируемого как лёгкий грузовик, но при этом предназначенного для повседневной эксплуатации в качестве пассажирского транспорта.

Экстерьер этого SUV достаточно величавого размера выполнен в стилистике современного дизайна бренда Volkswagen. Да, по сути, можно намекнуть, что «Терамонт» — это увеличенный Tiguan. Но это лишь на первый взгляд. Виной всему уже ставшая популярной среди всевозможных китайских копировальных брендов створчатая радиаторная решетка. Но в Teramont она выведена на новый уровень. Хромированные линии, переходя в элементы передней светодиодной оптики, визуально расширяют и без того почти двухметровый автомобиль.

В салоне удивительного не много, но смотрится свежо. Привычные ваговские элементы (руль, клавиши, монитор, электронная приборная панель) удачно сочетаются с декоративными вставками из псевдо алюминия и аналогичного дерева. Известно, что есть у нас противники такого исполнения интерьера, но стоит отметить, что смотрится очень и очень неплохо. Но есть тут и то, чего на одноклассниках «Терамонта» мы не могли отметить в полной мере.

Речь о третьем ряде сидений. Здесь он действительно работает. Не просто для детей и хоббитов, а для вполне рослых взрослых граждан. С ростом порядка 180 см наш коллега здесь вполне комфортно расположился, с местом перед коленями и над головой. Показатель отличный. И пробраться на этот самый третий ряд можно комфортно, в полный рост, а не словно солдаты вьетконга по тоннелям. Можно с уверенностью сказать, что своих японских, корейских и американских коллег по месту в салоне немец уделал.

Едет большой SUV уверенно не только по трассе, но и по пересеченной местности. Стоит сразу отметить расход. В смешанном режиме он составил примерно 11 литров на сотню километров пути. Прошли мы в общей сложности порядка четырёхсот километров дорог. Причём, довольно разных. От горных сочинских асфальтных до гравия и грунта под Краснодаром. То есть, составить полное впечатление об управляемости «Терамонта» у нас было и время, и возможность. Так вот. По трассе автомобиль идет очень уверенно. Этому есть простое объяснение: это длинная колесная база и четкий руль. В совокупности это работает прекрасно. Плюс ко всему — спортивный режим передвижения, нагружающий руль приятной тяжестью.

На грунте особых проблем также не возникло, но при передвижении на высоких скоростях по кочковатой поверхности стоит внимательно относиться к возможному сносу задней оси. Если на трассе длинная база — это несомненный плюс, то на грунте и гравии… в общем, имейте в виду. С другой стороны, если повнимательнее поковыряться в настройках режимов подвески, то можно добиться неплохих результатов в плане комфорта передвижения. Привод у всех комплектаций «Терамонта», естественно, полный. А кто бы сомневался? Муфта Haldex пятого поколения и здесь выполняет функции передачи крутящего момента на вторую ось в том или ином количестве.

Технические характеристики Volkswagen Teramont:

Двигатель — 2,0-литровый, турбированный, бензин.

Мощность — 220 л.с. (при 4400 – 6200 об/мин).

Максимальный крутящий момент — 350 Нм (при 1500 – 4400 об/мин).

Трансмиссия — 8-ступенчатая автоматическая.

Привод — полный.

Колёсная база — 2979 мм.

Габариты (д/ш/в) — 5037 / 1989 / 1770 мм.

Мест — семь.

Клиренс — 203 мм.

Снаряженная масса — 2060 кг.

Подвеска передняя/задняя — независимая.

Максимальная скорость — 190 км/ч.

Разгон с места до 100 км/ч — 8,6 сек.

Средний расход топлива — 9,4.

Производство — Теннесси, США.

Некоторые коллеги отмечали жестковатость подвески Teramont’а. Да есть, такое. Но это традиционная «фишка» Volkswagen. Если вы покупаете автомобиль для передвижения по городу, то вопросов не возникнет и вовсе. Если для частых поездок по ухабам и канавам, то высокопрофильная резина и меньшие колесные диски вам в помощь. Некий дискомфорт здесь, таким образом, быстро решается.

Что касается силового агрегата и трансмиссии, то здесь есть чему удивиться. Причём, приятно удивиться. Бензиновый 2,0-литровый турбомотор, как мы уже выше отмечали, показал удивительную экономичность. Плюс ко всему — он достаточно тяговит. Двухтонная пятиметровая махина срывается с места или в обгон легко и непринужденно, словно какой-нибудь полноразмерный седан, например. В целом, очень хорошо.

Вторая вещь, которая доставила немало радости поклонникам марки — это 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач Aisin. То есть, классический «автомат». Не будем указывать почему (корректность, сами понимаете), но потенциальные клиенты остались этому очень рады. Стереотипы, они до сих пор терзают умы потребителя. В остальном VW Teramont — это современный SUV с хорошим набором систем безопасности, среди которых и адаптивный круиз-контроль, и круговой обзор, и полуавтоматическое управление, и много ещё чего.

Теперь немного цифр. Обращая ваше внимание на такой огромный автомобиль, мы не могли обратить внимание на стоимость его содержания. Возьмём первый год. Стоимость ОСАГО — порядка 13 000 рублей. Стоимость первого ТО — порядка 10 000 рублей. Если проехать за год примерно 20 000 километров, то общие расходы по топливу составят примерно 100 000 рублей. То есть, если убрать прочие расходы, то чистыми выйдет сумма примерно в 123 000 рублей. Но тут, конечно же, стоит учесть стоимость бензина по регионам, условия эксплуатации и манеру езды конкретного водителя.