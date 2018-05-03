Купеобразный Porsche Cayenne представят до конца года

Компания Porsche рассматривает возможность вывода на рынок купеобразной версии внедорожника Cayenne. По данным издания AutoBild, новинку представят до конца года. Произойдет это, вероятно, на автосалоне в Париже.

О конкуренте BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, который от обычного Cayenne будет отличаться сильно покатой линией крыши, пока ничего не известно. По предварительной информации, гамма двигателей новинки будет идентична стандартной модели — в том числе она получит 550-сильный четырехлитровый твин-турбо двигатель V8 с нагнетателями, установленными в развале блока цилиндров.

Помимо кросс-купе Cayenne, Porsche намерен представить возрожденную 928 серию. Это будет двухдверный гранд-турер, выполненный в стилистике Panamera текущего поколения. Также к 2022 году немецкий производитель выпустить полностью электрический Macan. Компактный кроссовер построят на платформе PPE и предложат с силовыми установками мощностью 217, 326 и 435 лошадиных сил. На одной зарядке Macan EV сможет проезжать до 500 километров.