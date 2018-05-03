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Купеобразный Porsche Cayenne представят до конца года
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Купеобразный Porsche Cayenne представят до конца года 

Motor.ru 24 минуты назад
Фото: Motor.ru
Компания Porsche рассматривает возможность вывода на рынок купеобразной версии внедорожника Cayenne. По данным издания AutoBild, новинку представят до конца года. Произойдет это, вероятно, на автосалоне в Париже.
О конкуренте BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe, который от обычного Cayenne будет отличаться сильно покатой линией крыши, пока ничего не известно. По предварительной информации, гамма двигателей новинки будет идентична стандартной модели — в том числе она получит 550-сильный четырехлитровый твин-турбо двигатель V8 с нагнетателями, установленными в развале блока цилиндров.
Помимо кросс-купе Cayenne, Porsche намерен представить возрожденную 928 серию. Это будет двухдверный гранд-турер, выполненный в стилистике Panamera текущего поколения. Также к 2022 году немецкий производитель выпустить полностью электрический Macan. Компактный кроссовер построят на платформе PPE и предложат с силовыми установками мощностью 217, 326 и 435 лошадиных сил. На одной зарядке Macan EV сможет проезжать до 500 километров.
Внедорожник Porsche Cayenne последнего поколения дебютировал в сентябре прошлого года. В России новинку оценили минимум в 4 999 000 рублей.
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