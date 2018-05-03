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Появился рендер Porsche Cayenne Coupe
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Появился рендер Porsche Cayenne Coupe 

Car-Mania 31 минуту назад
Фото: Car-Mania
Разумеется, пока об официальном дебюте и речи нет. Porsche еще только анализирует перспективы выпуска купе-версии Cayenne SUV. Если маркетинг даст добро, то к концу года состоится презентация. Сами знаете, какие немцы дотошные.
Судя по всему, Porsche Cayenne Coupe станет конкурентом BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Удар может быть нанесен уже осенью на Парижском автосалоне.
Скорее всего, новым будет только кузов и некоторые элементы салона, а моторы для Coupe позаимствуют у обычного Cayenne. В том числе и Turbo-версию на 550 л.с.
Официальных изображений новинки нет. Так что приходится опираться на точку зрения фанатов, которые слепили свой рендер Porsche Cayenne Coupe. В принципе, автомобиль может выглядеть именно так, ведь учтены главные решения нынешнего Cayenne.
Кстати, на Cayenne Coupe Porsche не остановится. Говорят, что в Штутгарте намерены возродить серию 928 и состоится это уже в 2019 году. Скорее всего, это будет стильный двухдверный гранд-турер, который кое-что позаимствует у Panamera.
Так же к 2022 году Porsche намеревается запустить электрическую версию кроссовера Macan. Задержка связана с тем, что производителю необходимо подготовить завод в Лейпциге к выпуску «электричек». Macan EV будет базироваться на платформе Premium-Plattform Elektromobilität (PPE) и будет предлагаться на трех ступенях мощности — 215 лошадиных сил, 322 л.с., и 430 л.с. Все три версии будут иметь дальность хода около 500 километров между двумя зарядами.
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