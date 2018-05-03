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Jeep Scrambler — удачное сочетание пикапа и внедорожника
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Jeep Scrambler — удачное сочетание пикапа и внедорожника 

Car.ru 11 минут назад
Фото: Car.ru
Фотошпионы засняли Jeep Scrambler во время тестовых заездов. Часть фургона укрыта камуфляжем.
Jeep Scrambler одна из самых ожидаемых новинок в своем классе. Ожидается, что он станет доступен потребителям уже в апреле будущего года.
На шпионских снимках можно заметить некоторые детали благодаря не скрытой маскировкой задней двери. Некоторые отметили сходство грузовика с четырехдверным Wrangler Unlimited, но с добавлением кузова сзади.
На пикапе установят силовой агрегат от Wrangler. В стандартной версии это будет мотор объемом 3.6 литра и мощностью в 285 лошадиных сил.
По желанию можно заказать комплектацию с двухлитровым дизелем с системой турбонаддува и мощностью 270 лошадиных сил. За трансмиссию будет отвечать автоматическая или механическая коробка передач в восемь ступеней.
Кроме того, не исключено появления пикапа в гибридном исполнении. Пока только оно доступно для Wrangler.
Как отмечалось, продажи автомобиля начнутся с апреля следующего года. Однако премьеру пикапа ожидают на автошоу в Лос-Анджелесе в ноябре 2018.
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