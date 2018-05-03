Dodge Challenger SRT Hellcat уже готов к дебюту

Представители производителя Dodge сообщили о том, что их обновлённый автомобиль модели Challenger SRT Hellcat полностью готов к мировой премьере. По предварительным данным новинка должна пополнить ряды «заряженных» транспортных средств компании.

В сети уже появились первые реальные фотографии обновлённого автомобиля. Разработчики решили оснастить новинку оригинальными большими воздухосборниками. Значительные изменения коснулись капота, а также появились расширенные колёсные арки, которые придают модели весьма агрессивный внешний вид.

Что касается технических характеристик автомобиля, в настоящее время информации про силовые установки нет. Инсайдеры же уверены, что производитель установит под капотом мощный двигатель с объёмом в 6.2 литра и увеличенной отдачей.