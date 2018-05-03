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Dodge показал первый тизер с рестайлинговым маслкаром Challenger SRT Hellcat
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Dodge показал первый тизер с рестайлинговым маслкаром Challenger SRT Hellcat 

Карельские вести 11 минут назад
Фото: Карельские вести
В текущем году Dodge представит рестайлинговую версию «заряженного» купе Challenger SRT Hellcat. Чтобы подогреть интерес к автомобилю, американцы решили опубликовать серию тизеров.
Судя по первому из них, рестайлинговое купе получит капот с двумя «ноздрями» в духе классических маслкаров середины 60-70-х годов прошлого столетия. Похожими капотами оснащались и некоторые модели Pontiac 20-летней давности.
Немного поработав в Photoshop, можно увидеть и кое-что ещё. Например, рестайлинговый Hellcat будет оснащаться расширенными арками, что будет роднить эту модификацию с лимитированным маслкаром Demon. Обновятся и колёсные диски.
Что касается двигателя и коробки передач, то в этом отношении пока никакой информации нет, но ничего не мешает Dodge слегка поднять мощность компрессорной «восьмёрки» объёмом 6,2 литра с 707 лошадиных сил, до, например, 725-750 сил.
Презентация рестайлингового Challenger SRT Hellcat состоится в текущем году, но пока точно неизвестно, когда именно это произойдёт.
Напомним, что актуальный Challenger строится на базе платформы Chrysler LC platform, тогда как следующая генерация модели получит более прогрессивный «скелет» Maserati Ghibli. Переход на новое шасси запланирован на 2021 год.
Ранее портал Карельские Вести публиковал Автобаттл: Dodge Challenger SRT Demon против Tesla Model S P100D.
По материалам: www.kolesa.ru
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