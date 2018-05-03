Ещё
Mercedes-Benz испытывает на скорость GLB, GLS, EQ C
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz испытывает на скорость GLB, GLS, EQ C 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Видео о заездах Mercedes GLB, GLS, EQ C размещено в сети
К двум кроссоверам, способным удовлетворить требования самого взыскательного покупателя, добавился гибридный представитель EQ C. Тестируемые GLB, GLS воплощают концепцию Mercedes о компактном внедорожнике, который воплощен в GLB.
Ожидается, что он будет доступен с пятью или семью пассажирскими местами. Премьера данной новинки намечена на конец этого или начало следующего года.
Далее на ролике можно наблюдать гибридный EQ C. По размерам он такой же, как и GLB, но с более широкой крышей.
В движение машину приводят два электродвигателя, который смогут в общей сложности мощность в 402 лошадиные силы. Запаса аккумуляторов хватит, чтобы проехать без проблем 500 километров.
Завершает показ от Mercedes обновленная модель GLS, по габаритам напоминающая будущие SUV. В то же время можно выделить другую платформу, на которой будет базироваться машина.
Car.ru: последние новости
Jeep Scrambler – удачное сочетание пикапа и внедорожника Volkswagen готов к участию в ралли Pikes Peak Ходовая часть и бактерии: как приготовить автомобиль к эксплуатации летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады358
Казахстан закрыл границу с Россией81
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве109
МАЗ запустил серийный выпуск грузовиков Евро-64
Lexus NX: хватит стесняться
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение