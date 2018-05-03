Mercedes-Benz испытывает на скорость GLB, GLS, EQ C

Видео о заездах Mercedes GLB, GLS, EQ C размещено в сети

К двум кроссоверам, способным удовлетворить требования самого взыскательного покупателя, добавился гибридный представитель EQ C. Тестируемые GLB, GLS воплощают концепцию Mercedes о компактном внедорожнике, который воплощен в GLB.

Ожидается, что он будет доступен с пятью или семью пассажирскими местами. Премьера данной новинки намечена на конец этого или начало следующего года.

Далее на ролике можно наблюдать гибридный EQ C. По размерам он такой же, как и GLB, но с более широкой крышей.

В движение машину приводят два электродвигателя, который смогут в общей сложности мощность в 402 лошадиные силы. Запаса аккумуляторов хватит, чтобы проехать без проблем 500 километров.

Завершает показ от Mercedes обновленная модель GLS, по габаритам напоминающая будущие SUV. В то же время можно выделить другую платформу, на которой будет базироваться машина.