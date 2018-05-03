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Brabham представил трековый суперкар за один миллион фунтов стерлингов
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Brabham представил трековый суперкар за один миллион фунтов стерлингов 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Brabham Automotive, принадлежащая сыну трехкратного чемпиона Формулы-1 Джека Брэбэма Дэвиду, представила суперкар BT62. Новинку, предназначенную исключительно для трека, выпустят в количестве 70 экземпляров. Цена каждого составит минимум один миллион фунтов стерлингов (86,7 миллиона рублей).
Под углепластиковым кузовом Brabham BT62 установлена 5,4-литровая атмосферная «восьмерка» мощностью 710 лошадиных сил и 667 Нм крутящего момента, совмещенная с гоночной коробкой передач. При массе 972 килограмма удельная мощность двухдверки составляет 730 лошадиных сил на тонну — как у Koenigsegg Agera S.
Агрессивное аэродинамическое оперение, в состав которого входит передний сплиттер, полностью плоское днище, диффузор и массивное заднее антикрыло, может генерировать до 1200 килограммов прижимной силы. По этому показателю Brabham превосходит даже McLaren Senna GTR (1000 килограммов).
В списке оснащения Brabham BT62 значатся карбон-керамические тормозные диски, как у болидов Формулы-1, кресла-ковши с карбоновым основанием, каркас безопасности. В отделке салона используется алькантара и углеродное волокно.
Заказы на Brabham BT62 уже принимаются. Первые поставки клиентам начнутся до конца текущего года. Каждый покупатель суперкара получит возможность принять участие в специальной обучающей программе, которая, как сообщает производитель, позволит «раскрыть весь потенциал автомобиля».
Команда Формулы-1 Brabham, которая с 1960 по 1992 год приняла участие в 402 Гран-при и дважды выигрывала Кубок конструкторов, известна прежде всего своими инновационными разработками. Среди них: углепластиковые тормоза, гидропневматическая подвеска и вентиляторы для создания разряжения под днищем болида.
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