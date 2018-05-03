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Brabham презентовали суперкар стоимостью 85 миллионов рублей
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Brabham презентовали суперкар стоимостью 85 миллионов рублей 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
Новый суперкар появился в сети от производителя Brabham BT62, он привлек к себе внимание необычным дизайном, он обладает мощностью в 710 лошадиных сил, ее стоимость составляет 85 млн рублей.
Компания официально продемонстрировала новинку года, которая выпускалась исключительно для гонок. По заявлению представителей компании автомобиль является стартом в новом этапе развитии Brabham, так как данная модель была новой разработкой и не имеет схожести не в чем с предыдущими авто.
Модель произведена исключительно из сверх легких материалов, вместо панели приборов теперь установлен дисплей, система безопасности также получила усовершенствования.
Компания планирует выпустить авто всего лишь в количестве 70 экземпляров.
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