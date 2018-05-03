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Трековый суперкар: представлено 710-сильное купе Brabham BT62
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Трековый суперкар: представлено 710-сильное купе Brabham BT62 

LiveCars.Ru 19 минут назад
Фото: LiveCars.Ru
После череды интригующих анонсов компания Brabham Automotive наконец-то официально рассекретила новый суперкар Brabham BT62. Автомобиль, предназначенный для гоночного трека, получил яркий дизайн, оптимизированный аэродинамический обвес и 5,4-литровый двигатель V8, генерирующий 710 лошадиных сил.
Ещё до официальной премьеры нового трекового купе Brabham BT62 стало известно, что машина получит высокопроизводительный двигатель 5.4 V8. Мощность этого мотора — 522 кВт (709,722 л.с.). Крутящий момент — 666/667 Нм. При этом, «сухая» масса автомобиля составляет порядка 972 кг.
К сожалению, в компании Brabham Automotive ничего не сообщили о динамике нового трекового купе Brabham BT62. Известно, что в паре с могучим мотором трудится 6-ступенчатая последовательная (секвентальная) коробка передач.
Говоря о машине, представители компании отмечают, что «купе Brabham BT62 создано с чистого листа и открывает для Brabham Automotive новую захватывающую эпоху. Brabham BT62 — это автомобиль, который требует полного участия и обязательства от своего водителя, обеспечивающее огромную награду и удовлетворение».
Трековая машина Brabham BT62, как уже отмечалось, оснащена оптимизированным аэродинамическим обвесом, спортивной выхлопной системой и уникальными 18-дюймовыми колёсными дисками с шинами Michelin. Отметим, что при строительстве купе использованы такие материалы, как углеродное волокно и кевлар.
Новость в режиме обновления.
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