Aston Martin представит подводный Neptune Submersible

Подводный автомобиль Neptune Submersible от Aston Martin может появиться уже в этом году.

Необычное для многих транспортное средство создано Aston Martin при сотрудничестве с компанией Triton, занимающейся изготовлением подводных лодок. Соответственно, конструкция имеет характерные особенности.

Так, аппарат Neptune Submersible может погружаться на глубину до 500 метров. При этом скорость передвижения может состоять до 4.7 миль в час.

Этих скоростных показателей удалось добиться за счет повышения силы мотора и улучшения параметров гидродинамики. Что же касается двигателя, он будет питаться от аккумулятора 30 кВт, работающего в течение 12 часов.

Люксовый салон, снабженный кондиционером, приспособлен для пилота и двух пассажиров. При этом покупатели подводного транспорта могут подобрать для себя как цвет, так и вариант внутренней отделки.

Стоить новый агрегат будет недешево. Его цена в зависимости от наполнения стартует с 3,3 миллиона долларов.