Aston Martin скоро представит подводный мини‐катер

Концептуальная мини‐подлодка «Проект Нептун» будет вскоре представлена Aston Martin . The Mirror сообщает, что стоить такая суперэксклюзивная подводная машина будет около трех миллионов фунтов (255 миллионов рублей).

Отмечается, что новинка может быть интересна владельцам огромных яхт. Подлодку разрабатывают с американской компанией Triton, которая конструирует частные субмарины.

«Проект Нептун» сможет погружаться на 500 метров с тремя людьми на борту, один из которых –пилот. Плавать она будет со скоростью около 10 км в час. А ее внутренний дизайн вдохновлен суперкаром Aston Martin Valkyrie, говорят разработчики.

Источник фото: Aston Martin

Публичная презентация по данным СМИ состоится в конце этого года.