Aston Martin скоро представит подводный мини‐катер 

Концептуальная мини‐подлодка «Проект Нептун» будет вскоре представлена Aston Martin. The Mirror сообщает, что стоить такая суперэксклюзивная подводная машина будет около трех миллионов фунтов (255 миллионов рублей).
Отмечается, что новинка может быть интересна владельцам огромных яхт. Подлодку разрабатывают с американской компанией Triton, которая конструирует частные субмарины.
«Проект Нептун» сможет погружаться на 500 метров с тремя людьми на борту, один из которых –пилот. Плавать она будет со скоростью около 10 км в час. А ее внутренний дизайн вдохновлен суперкаром Aston Martin Valkyrie, говорят разработчики.
Источник фото: Aston Martin
Публичная презентация по данным СМИ состоится в конце этого года.
Ранее редкий автомобиль Aston Martin, принадлежавший голливудскому актеру Дэниэлу Крейгу, известного своей ролью Джеймса Бонда, продали на ньй‐йоркских торгах за 468,5 тысяч долларов