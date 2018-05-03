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Jaguar работает над проектом XE SV 8
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Jaguar работает над проектом XE SV 8 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
Британцы захватили Нюрбургринг и настраивают прототипы будущего спортивного седана XE SV 8. Энтузиасты умудрились снять видео, на которых видны тестовые мулы.
Пока судить о внешности невозможно. Плотный камуфляж, скорее всего, скрывает не столько дизайн будущего XE SV 8, сколько кузов обычного XE с некоторыми изменениями, необходимыми для настройки автомобиля. На видео заметен передний сплиттер, который практически царапает дорогу. На задних крыльях так же заметны отличия от обычного XE. Самое очевидное изменение — огромное антикрыло. Может, оно и дает хорошую прижимную силу, но из-за него водитель ничего не видит в зеркале заднего вида.
Очевидно, что команда разработчиков проекта 8 сосредоточила свое внимание на улучшении управления и торможения седана перед его запуском. Изменения в оригинальной версии включают улучшенную подвеску, жесткие пружины и крепления двигателя. Педаль тормоза также обеспечивает лучшую обратную связь. 5-литровый V8 с турбонаддувом по-прежнему производит впечатляющие 592 лошадиных силы и 699 Нм крутящего момента.
Говорят, что из 300 автомобилей серии SV 8 уже заказано 100, а на остальные получены письма о намерениях. Первые клиенты получат свои машины этим летом.
Фото: Automotive Mike via YouTube
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