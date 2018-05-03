Будущие версии Mercedes GLS, GLB и EQ C тестируют в Германии

Много кроссоверов не бывает — именно так считают в Mercedes-Benz , и какой бы размер кузова или тип силовой установки не понадобился покупателю, у трехлучевой звезды обязательно найдется соответствующее предложение. Во всяком случае, уже совсем скоро будет именно так, ведь компания тестирует целых три новеньких члена своего семейства моделей SUV: флагманский GLS, вместительный GLB и электрический EQ C, и автомобили вновь попались на глаза видео-шпионам.

Говоря о GLB, опишем эту совершенно новую модель в линейке производителя, как куда более практичная альтернатива компактному GLA Классу. Неся утилитарные черты и имея угловатый кузов с длинной ровной крышей, этот кроссовер больше похож на своего рода внедорожный минивэн, не исключено, что с семиместным салоном. В основе GLB лежит платформа MFA2, версия которой уже дала жизнь новому А-Классу. Эти автомобили разделят техническую составляющую и моторы, а также цифровую «приборку».

Бесшумно преодолевающий километры на крейсерской скорости электромобиль EQ C выглядит примерно таким же по размерам, как и GLB, но с более изящным профилем и покатой крышей. Пока что мы знаем совсем не много о серийной версии концепта Generation EQ, но если ориентироваться на прототип, то можно ожидать, что кросс получит два электромотора (по одному на каждой оси) общей мощностью 402 л.с. и с крутящим моментом 700 Нм. Запас хода не менее 500 км на одном заряде.

https://youtu.be/9LZjPJ-kEGE