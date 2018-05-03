Subaru Ascent может выбраться за пределы Северной Америки

Изображения самой большой модели Subaru появились в базе китайского патентного ведомства.

Кроссовер Ascent дебютировал осенью 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. В Subaru вседорожник изначально позиционировали как модель, разработанную только для Северной Америки. Однако кросс все же может добраться и до других рынков. Так, изображения SUV появились в базе патентного ведомства Китая. Не исключено, что Subaru просто защищает свои права на интеллектуальную собственность, однако «поднебесные» СМИ полагают, что вопрос уже решен — Ascent будут продавать в Китае. Правда, точные сроки появления кросса в этой стране пока неизвестны.

Ascent построен на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform), которая также лежит в основе послеждних Impreza и XV. Спереди у нового вседорожника — стойки McPherson, сзади — многорычажная подвеска. Кроссовер является самой большой моделью Subaru за всю историю марки: длина Ascent равна 4 998 мм, ширина — 1 930 мм, высота — 1 819 мм, размер колесной базы составляет 2 890 мм, дорожный просвет — 220 мм. В Штатах базовая версия — восьмиместная (по три места на втором и третьем рядах), в дорогих комплектациях во втором ряду установлены отдельные капитанские кресла.

Модель оснащается бензиновым четырехцилиндровым турбомотором 2.4 мощностью 260 л.с., который работает в паре с вариатором. У Ascent — фирменная полноприводная трансмиссия Symmetrical All-Wheel Drive.

Производство вседорожника налажено на американском заводе Subaru в штате Индиана, который также выпускает Legacy, Outback и Impreza. В США «живые» продажи модели стартуют этим летом, цена — от 31 995 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 984 000 рублей по актуальному курсу.

Отметим, в Китае дела у Subaru идут неважно. По данным портала CarSalesBase, в 2017-м в Поднебесной было реализовано около 30 000 автомобилей японской марки, что на 35% меньше, чем годом ранее (в США, например, в 2017-м продано почти 648 000 машин Subaru). Низкие показатели, вероятно, обусловлены тем, что Subaru импортирует машины в КНР, то есть их цены выше, чем у конкурентов. Если Ascent действительно будут поставлять в эту страну, то из-за высокой цены он вряд ли сможет стать грозным соперником Volkswagen Teramont Toyota Highlander локальной сборки.

Кстати, в начале этого года глава российского подразделения Subaru рассказал в интервью порталу «Карельские Вести» о том, что в головном офисе компании ведутся дискуссии по поводу поставок Ascent за пределы Америки. Кроссовер хотят видеть во многих странах, в том числе и в России.

По материалам: www.kolesa.ru