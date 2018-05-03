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Прототип электрического автономного уницикла прошел ходовые испытания
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Прототип электрического автономного уницикла прошел ходовые испытания 

TechCult 49 минут назад
Фото: TechCult
Изобретатель Джон Дангли, который в прошлом году сконструировал уницикл с функцией самобаланса, недавно успешно покатался на его новой версии. Он назвал свое детище The Mega Hub Motor Electric Unicycle — на этот раз двигатель безщеточный и интегрирован прямо в колесо, что уменьшает размеры машины до минимума. Ретро-дизайн и впечатляющие ходовые характеристики прилагаются. В старой версии, Lunar Rover, использовался электродвигатель постоянного тока и цепной привод. Новый уницикл получил мотор мощностью в 3 кВт, встроенный прямо в 17-дюймовое колесо, созданное по заказу Дангли в Китае. Изобретатель использовал контроллер Kelly для лодочных моторов, потому не нашел подходящего для электровелосипеда с адекватной работой режима обратного движения.
Цилиндрический предмет поверх колеса — это сидения для пилота и место размещения 20 аккумуляторов LiFePO4. Для красоты и охлаждения спереди на ней установлен авиационный воздухозаборник, а вся электроника для системы самобалансировки спрятана в огромный кожух фары от советского мотоцикла «Урал». Здесь нет спидометра и приборной панели вообще. Информация о работе бортовых систем обрабатывается микроконтроллером Arduino и озвучивается через синтезатор речи Talkie.
В отличие от электроскутеров, здесь повороты и маневры совершаются не за счет наклона туловища человека, а при помощи небольшого руля. Когда колесо наклоняется поворотным механизмом вправо или влево, сидение поворачивается на шарнирных соединениях, установленных пол углом. Человек-наездник гораздо тяжелее самой машины, но он все равно легко сохраняет равновесие, а на случай экстренного торможения есть небольшое колесико-балансир впереди.
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