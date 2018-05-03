Тюнинг УАЗ Патриот — конструктивные решения для улучшения внедорожника

Тюнинг УАЗ Патриот — одна из самых обсуждаемых тем во многих отечественных автомастерских. Автомобиль, который и без того отлично зарекомендовал себя в экстремальных условиях, с новыми деталями и улучшенным внешним видом становится прямо-таки образцом современного внедорожника. Рассмотрим более подробно, как выполнить тюнинг салона УАЗ Патриот пикап, а также модернизировать другие важные составляющие.

1 Обновленный салон для «комфортного» экстрима

УАЗ Патриот — самая последняя версия отечественного внедорожника. Он снабжен всем самым необходимым для безопасной езды в экстремальных условиях. Наряду с этим автомобиль — отличная «площадка» для выполнения тюнинга своими руками. Особое внимание народных умельцев привлекает салон автомобиля, улучшение которого требует терпения и упорности.

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В первую очередь стоит сказать, что внутреннее пространство кабины внедорожника в прямом смысле огромно. Здесь хватит места всем. Но салон машины совершенно лишен лоска. Детали надежны, но все они имеют невыразительный серый цвет. Приложив немного усилий и потратив один день, кабину пикапа легко превратить в идеальное место для поездок всей семьей.

Приступая к улучшению салона машины, стоит определиться с тем, сколько времени вы готовы потратить на работу. Если его нет вообще, то лучшим вариантом станет приобретение уже готовых деталей. К примеру, отечественная компания MODI выпускает готовые накладки из натурального дерева, которые можно установить с внутренней стороны дверей, на рычаг коробки переключения передач, а также на рулевое колесо. Для установки составляющих потребуется снять штатные детали салона пикапа и прикрутить новые. Такой способ модернизации отнимет не более двух часов. Единственный минус — стоимость. Так, за самый дешевый комплект наладок с крепежами придется отдать около 12 тыс. рублей.

Готовые накладки из натурального дереваЕсли времени у вас немного больше, то можно выполнить операцию по установке шумоизоляции в салон пикапа. Здесь, как и раньше, вне конкуренции войлочная изоляция. Она проста в монтаже, долговечна, стоит недорого. Еще один хороший вариант — это обработка поверхностей автомобиля битопластом. Сегодня этот материал пользуется огромной популярностью благодаря своей эффективности. Правда, он стоит в два раза дороже войлока.

Следующим этапом улучшения салона станет тюнинг подсветки панели приборов. Для работы нам потребуется:

6 светодиодов и 6 резисторов с сопротивлением 800 Ом,

15 см «тайваньской пленки» синего цвета,

отвертка,

канцелярский нож,

пинцет.

На старте работ понадобится снять штатную панель и козырек пикапа. Они демонтируются и устанавливаются по направлению определенных стрелок. Снимая элементы, стоит запомнить направление, иначе потом могут возникнуть проблемы с обратной установкой. После снятия аккуратно отклеиваем штатную вставку, которая находится над световодом. Чтобы не повредить никакие детали, лучше воспользоваться канцелярским ножом. Потом отгибаем заводскую вставку и стираем зеленый светофильтр позади всех стрелок и цифр. Затем проверяем свечение.

Снятие штатной панели приборов пикапа

Далее приподнимаем вставку. Ее внутренняя сторона обработана клеем, поэтому действовать нужно очень аккуратно. С помощью пинцета укладываем ранее подготовленные кусочки синей пленки так, чтобы они расположились за секторами белых шкал. После этого пленка сама приклеится к основанию вставки. Затем снова проверяем освещение. Далее устанавливаем светодиоды. Лампочки в верхнем ряду нужно немного сточить, после чего залить в них немного клея.

На финишном этапе собираем вставку и устанавливаем ее на место. После этого можно монтировать панель приборов УАЗ Патриот. После тюнинга приборный щиток пикапа засветится по-новому — вы сможете видеть шкалы при любом положении сиденья, при этом освещение не будет ослеплять вас и ваших пассажиров.

2 Улучшение двигателя УАЗ Патриот — как разбудить монстра

Каждый, кто хотя бы раз побывал за рулем отечественного внедорожника, знает о его мощи и горячем нраве. Выполнив тюнинг УАЗ Патриот своими руками, можно добиться гораздо большего. Ведь пикап создан таким образом, что открыть весь его потенциал можно, лишь улучшив некоторые детали. И самым важным в их списке многие считают двигатель.

Тюнинг УАЗ Патриот своими рукамиВ штатной комплектации УАЗ Патриот оснащен силовым агрегатом модели ЗМЗ-409. Более новые комплектации внедорожников также оснащены дизельным двигателем. Он отличается от предыдущих версий инжекторным типом снабжения мотора топливом. Стандартная мощность пикапа — 130 л. с. при объеме двигателя 2,8 л.

Большинство владельцев пикапа считают, что характеристики двигателя очень скромны для столь габаритной машины. Чтобы удовлетворить свои потребности, водители прибегают к тюнингу. Самым эффективным методом улучшения пикапа станет установка газовой турбины или нового турбокомпрессора. С помощью первой ваш внедорожник прибавит в мощности примерно на 30%. Вырастет и показатель крутящего момента — до 280 Нм.

Установка нового турбокомпрессораТурбокомпрессор также способен увеличить мощность двигателя пикапа, правда, не столь значительно. Но прежде чем устанавливать новый элемент на авто, хорошо подумайте, где вы планируете его эксплуатировать. Если предполагается постоянная езда по сильному бездорожью, то в таком тюнинге действительно есть смысл. Но не стоит забывать, что увеличение мощности мотора влечет за собой необходимость монтажа воздухозаборника на УАЗ Патриот. Оснащенный такой конструкцией пикап сможет не только ездить на любом дорожном покрытии, но и легко преодолевать водные препятствия.

3 Чип-тюнинг УАЗ — расширение возможностей авто без лишних затрат

Сегодня перепрошивка ЭБУ двигателя автомобилей стала настолько популярной, что без нее практически не обойтись. Оно и понятно, ведь при малых затратах водитель получает широкие возможности по увеличению любых показателей машины. Особенно эффективным будет чип-тюнинг УАЗ Патриот, благодаря которому машина прибавит в мощности и снизит необходимое ей количество топлива. Для работы нам понадобится:

ПАК Загрузчик Combiloader;

последняя версия штатной прошивки ЭБУ двигателя пикапа;

ноутбук с ОС Windows XP;

программатор Galletto 1260.

ПАК загрузчик CombiloaderДля начала нужно отыскать ЭБУ двигателем пикапа. Он находится за задней стенкой бардачка. Снимаем перегородку и подключаем блок к ноутбуку через программатор. Устанавливаем на компьютер необходимые для работы утилиты, начиная с загрузчика Combiloader. После этого инсталлируем прошивку, указывая путь установки в специальной папке загрузчика.

После этого включаем зажигание машины и запускаем загрузчик. Высветится окно, где нужно выбрать прошивку и запустить ее. В процессе установки мы можем откалибровать все нужные характеристики таким образом, чтобы она подходила под определенные условия и стиль вождения. После того как вы настроили характеристики, начинается установка прошивки.

Установка прошивки ЭБУ Как показывает практика, тюнинг УАЗ Патриот 2014–2015 года выпуска выполняется с учетом некоторых нюансов. Так, в связи с появлением нового пиратского ПО, прежде чем разрешить установку прошивки, ЭБУ запрашивает номер лицензии продукта. Его можно найти на коробке диска или в текстовом документе, который прилагается к лицензированной прошивке в интернете.

После того, как утилита загрузилась, необходимо выключить зажигание пикапа и отключить программатор от ЭБУ. Далее отключаем провода от ноутбука и заводим машину. При условии, что вы все сделали правильно, вы увидите абсолютно новый автомобиль. Его мощность машины возрастет минимум на 20%, увеличится динамика, а расход топлива снизится почти на 1,5 литра.