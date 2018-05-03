Renault Dokker: универсальный солдат

В сегменте развозных каблучков на российском рынке не так уж много игроков. Вместительные, универсальные фургончики способны перевозить не только пассажиров, но и внушительные объемы груза. Эти автомобили востребованы у водителей, которые по роду своей деятельности нуждаются в машине, способной стать помощником в делах. Редакция «Южного Автомобиля» убедилась в практичности и универсальности Renault Dokker.

Красота по-мароккански Доступные, недорогие и практичные автомобили дали компании Renault новый вектор развития. Построенные на модульной платформе B0 Renault Logan , Duster, Sandero продаются в нашей стране многотысячными тиражами и всегда попадают в ТОП-10 самых продаваемых авто. Однако в Renault решили пойти еще дальше, переключившись на доступную потребителю легкую коммерческую технику. Представленный на нашем сегодняшнем тесте Renault Dokker пришел на смену Renault Kangoo , который не пользовался в России особой популярностью по причине высокой стоимости. Однако маркетологи Renault сумели при той же функциональности предложить потребителю более доступный, экономичный и неприхотливый автомобиль ценой до миллиона рублей — Renault Dokker. Автомобиль собирается в Марокко, что позволило существенно снизить его стоимость.

Внешность Dokkerа производит приятное впечатление. Перед нами настоящий крепыш с задранной носовой частью, нахмуренными фарами, стильной решеткой радиатора и крупной эмблемой и аккуратным бампером. При всей своей утилитарности, француз выглядит достаточно динамично. Если внешность соплатформенного фургона Lada Largus вызывает сомнения, то Dokker получился более привлекательным. В максимальных версиях, на автомобиле появятся рейлинги на крыше, литые диски, а бамперы и зеркала окраcят в цвет кузова, Установят несколько датчиков парковки.

Все на борт! Но рассказ о Renault Dokker стоит начинать с салона и багажника — это его главные козыри в борьбе с конкурентами. Багажный отсек автомобиля составляет 800 литров, а если сложить задние сиденья то он увеличится до трех кубометров. Вариантов трансформации багажника огромное множество. Вообще бы там с легкостью мог поместиться еще один ряд кресел. Размер дверного проема более 70 сантиметров проблем с посадкой в автомобиль вообще не будет. Внутренней пространство можно сравнить с малогабаритной квартирой — места хватит всем. При этом дополнительно есть опция EasySeat, при которой пассажирское сиденье можно легко снять без использования инструмента. При этом длина загрузки в фургон увеличивается с 1900 мм до 3 100 мм.

Интерьер Renault Dokker отличает просторный салон, хорошая обзорность и комфортные кресла. Множество отделений в салоне позволяют профессионалу всегда иметь под рукой все самое необходимое. Салон Dokker построен из тех же элементов что Duster и Logan. Это касается рулевого колеса, элементов управления магнитолой, рычага коробки передач, блока управления климат-контролем и многих других элементов. Шкалы приборов с хромироваными кольцами аналогичны собратьям по бренду. Для Renault Dokker предлагаются два варианта обивки в зависимости от комплектации — комбинированная черно-серая и однотонная черная.

Передние кресла отформованы с учетом удобной посадки в длительных поездках. Зимой поможет система обогрева. Преодолевать дальние переезды будет легче с системой круиз-контроля. Система Media NAV интуитивно понятна пользователю. Графика меню позволят найти нужную функцию в два счета. Эргономика салона вполне приемлемая. Как говорится, скромно, но со вкусом. Кроме того, в докере много карманов и ниш для мелочей, есть даже полочка на потолке. При этом не смотря на то, что машина считается рабочей лошадкой в ней есть фронтальные подушки безопасности, а также антиблокировочная система ABS и система распределения тормозного усилия EBD.

Практичность и универсальность в действии Машина на нашем тесте приводится в движение полутаралитровым дизелем мощностью 90 лошадиных сил. Расход топлива составляет в районе 5 литров на 100 километров. В базовой версии у докера бензиновый мотор 1,6 мощностью 82 силы. Коробка только механика. Проезды по ямам Dokker переносит спокойно. Ему помогает клиренс 19-сантиметров и упругая подвеска. Спереди МакФерсон от Логана — сзади балка от Renault Kangoo.

Универсальная платформа B0 позволяет компании Renault строить абсолютно разные автомобили. Dokker — один из них. Вместительная машина подходит не только для перевозки пассажиров но и грузов. Например, на заводе Renault в Марокко собирают еще полностью грузовой докер. У фургона полезный объем составляет почти 4000 литров, а длина загрузки превышает три метра. Максимальная грузоподъемность 750 кг. Машина — идеальный вариант для доставки товаров, перевозки небольших ящиков или бытовой техники.

Для грузовой версии Renault Dokker Van предусмотрено опциональное оборудование, специально разработанное для профессионального использования фургона в различных сферах бизнеса: цельнометаллическая перегородка с окном в грузовой отсек; частично поворотная металлическая решетчатая перегородка (в сочетании с трансформируемым пассажирским сиденьем EasySeat); остекленные распашные задние двери с обогревом; правая боковая сдвижная дверь с остеклением; обшивка грузового отсека деревом или пластиком; прорезиненное покрытие пола для дополнительной устойчивости и защиты груза от повреждений или обшивка пола деревом; крепежные кольца в грузовом отсеке, которые предотвращают перемещение груза. Варианты исполнения могут быть абсолютно разными, чтобы приспособить Dokker под задачи вашего бизнеса. Начальная цена Renault Dokker — 839 000 рублей, дешевле большинства основных конкурентов, при этом в рено предлагают несколько кредитных программ для малого и среднего бизнеса.