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Новый BMW X3 тестируют в Мюнхене
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Новый BMW X3 тестируют в Мюнхене 

Car.ru 1 час назад
Фото: motor1.com
Достоянием фотошпионов стала очередная порция снимков BMW X3. Он пока скрыт под обильным покровом камуфляжа.
Однако, несмотря на это, заметны спортивные черты в новом поколении X3. В частности можно выделить сквозь камуфляж агрессивную переднюю панель седана, характерные очертания фар, а также дизайн крыши.
Специалисты обратили также внимание на дизайн передней панели в салоне, включая дисплеи и блок управления. Некоторых удивило, что на шкалах присутствуют цифры не с прямоугольным, а с полукруглым обрамлением.
По имеющейся информации варианты моторов на обновленном BMW могут быть самыми разнообразными. В число комплектаций входит линейка как дизельных, так и бензиновых моторов с мощностью от 136 до 380 лошадиных сил.
Ожидается, что новое поколение BMW X3 официально представят на автосалоне в Париже, который откроет свои двери в ноябре текущего года. Старт же продаж намечен на первые месяцы 2019.
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