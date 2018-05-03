Новый BMW X3 тестируют в Мюнхене

Достоянием фотошпионов стала очередная порция снимков BMW X3 . Он пока скрыт под обильным покровом камуфляжа.

Однако, несмотря на это, заметны спортивные черты в новом поколении X3. В частности можно выделить сквозь камуфляж агрессивную переднюю панель седана, характерные очертания фар, а также дизайн крыши.

Специалисты обратили также внимание на дизайн передней панели в салоне, включая дисплеи и блок управления. Некоторых удивило, что на шкалах присутствуют цифры не с прямоугольным, а с полукруглым обрамлением.

По имеющейся информации варианты моторов на обновленном BMW могут быть самыми разнообразными. В число комплектаций входит линейка как дизельных, так и бензиновых моторов с мощностью от 136 до 380 лошадиных сил.

Ожидается, что новое поколение BMW X3 официально представят на автосалоне в Париже, который откроет свои двери в ноябре текущего года. Старт же продаж намечен на первые месяцы 2019.